دبي تطلق أول شركة وساطة للعقارات الفاخرة في العالم

دبي: ”الخليج 365”

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أطلقت مجموعة «كليندينست» للتطوير العقاري، شراكة مع«ري- ماكس» للوساطة العقارية، والتي تمتلك شبكة تتضمن 135 ألف وكيل ضمن أكثر من 110 دول ومنطقة حول العالم، بهدف إنشاء «ري- ماكس آيلاند»- شركة الوساطة التي يقع مقرها في دبي، والتي تأسست مؤخراً بهدف العمل في مجال بيوت العطلات في الجزر الفاخرة.

وستعمل «ري- ماكس آيلاند» من خلال مكاتبها الداخلية والخارجية، على تقديم خدماتها لشبكة من العملاء وشركات العقارات في جميع أنحاء العالم. وتعتبر جزءاً أساسياً من مجموعة «ري _ ماكس»، والجزء المعني بالعقارات الفاخرة.

يسلط المشروع، الضوء على الإنجازات والأعمال التي نفذتها كل من مجموعة كليندينست، وRE/MAX على مدار العقود الثلاثة الماضية، حيث تقدم الشركتان مجموعة كبيرة من الخدمات ذات القدرة التنافسية العالية في السوق في الوقت الحالي، والتي ترتبط بالتوجهات المتغيرة للعقارات في المستقبل.

ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل الوصول إلى نمط حياة عصري وفاخر في الجزر، وذلك من خلال توفير قطع أراض على الجزر، إلى جانب تسهيل شراء مجموعة كاملة من منازل العطلات الفاخرة، والتي تشمل القصور على شاطئ البحر، والأجنحة، والشقق، والفلل، والفلل العائمة ومنازل الجزر ذات الطابع المميز والفريد، والتي تتواجد في أبرز الوجهات العالمية التي تحظى بطلب هائل مثل جزر العالم وجزرها التي يبلغ عددها 300 جزيرة، وتتميز بمجموعة متكاملة من مرافق الترفيه والتسلية والبيع والمطاعم والمقاهي. كما تقدم أيضاً مجموعة شاملة من الخدمات للعملاء، حيث تشمل محفظة شركة الوساطة مجموعة تضم قرابة 100 عقار على الجزر للمستثمرين ومنازل العطلات الفاخرة والمناسبة لكل من المشترين بغرض الإقامة والمستثمرين على حد سواء.

شبكة عالمية

وقالت باريسا سيف، المدير العام في شركة «ري- ماكس آيلاند»: «بعد سنوات طويلة من الخبرة في هذا المجال، تجلب RE/MAX كماً هائلاً من الخبرة إلى السوق، وتقدم نهجاً جديداً ومبتكراً لخدمات الوساطة في الإمارات العربية المتحدة من خلال شبكة عالمية مؤثرة من الوسطاء والوكلاء. يسعدنا إقامة هذه الشراكة مع مجموعة «كليندينست»، كما تسرنا المساهمة بإضافة قيمة إلى سوق العقارات العالمي من خلال استقطاب مجموعة من الوسطاء الرائدين في دبي ودعمهم في رحلتهم نحو النجاح.

ومن خلال الخدمة، سيتمكن العملاء من الوصول مباشرة إلى المنازل الخاصة على الجزر، وهذا ما يسمح للمالكين بالحصول على تجربة فائقة، والاستمتاع بأجواء خلابة. وبالتالي، فحتى أصغر بيوت العطلات في الجزر تجلب قيمة هائلة لمالكها.

استثمار بديل

بدوره قال جوزيف كليندينست، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليندينست: ينطلق هذا المشروع عقب الأوقات الصعبة التي شهدها سوق العقارات، كما هي الحال بالنسبة للعديد من القطاعات الأخرى. ومع ذلك، يسعدنا أن نرى أن الطلب على منازل العطلات المتميزة وعقارات الجزر قد ارتفع منذ بداية جائحة كوفيد-19، حيث أعاد الكثير من الناس تفكيرهم بشأن كل جانب من جوانب حياتهم، ومن ضمنها مسألة الاستثمار بمنزل ثانٍ.

أضاف: يمنح مشترو المنازل الثانية الأولوية للمساحات الخارجية، والمكتب المنزلي لمواقف العمل عن بعد، والمزيد من الخصوصية بعد الإغلاق. وفيما يتعلق بالدوافع، فإن التطلعات تتوجه للبحث عن عقار باعتباره منزلاً ثانوياً مع وسائل الراحة الترفيهية وسهولة الوصول، والتي يمكن أيضاً ترقيتها كمقر إقامة أساسي مؤقت للعائلة في حالة الإغلاق في المستقبل.