شكرا لقرائتكم خبر عن «القرية العالمية» تبرم اتفاقية لتعزيز حضور العلامات التجارية الكبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

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أبرمت القرية العالمية اتفاقية تعاون حصرية مع شركة «إي إس إم جلوبال»، المتخصصة في مجال إدارة الموقع والخدمات. في ظل الجهود لتوطيد أسس العلاقات والتعاون الدوليين، مؤكدة التزامها باستشراف المستقبل وكممثل لبداية فصل جديد واستثنائي على مستوى فرص الرعاية.

وقالت خديجة خليفة، مدير إدارة أول للشؤون التجارية والرعاية في القرية العالمية: «نتطلع لاستكشاف العديد من الفرص الجديدة والاستثنائية من خلال تعاوننا الجديد مع "إي إس إم جلوبال" التي تشاركنا رؤيتنا في الابتكار، في الوقت الذي نقترب فيه من موعد انطلاق موسمنا السادس والعشرين، وتماشياً مع سعينا الدائم إلى توسيع محفظتنا التعاونية على المستوى العالمي. وتعد منظومة شراكاتنا جزءاً لا يتجزأ في ضمان تقديم التجارب الرائعة لضيوفنا، ونحن على ثقة بريادة الشركة ودورها الحيوي في تمكين العلامات التجارية حول العالم من التواصل مع الملايين من العملاء بطريقة هادفة وملهمة».

تجارب حية

بدوره؛ قال إيان كامبيل، نائب الرئيس التنفيذي في إي إس إم جلوبال: «نتشارك مع القرية العالمية في رؤيتنا نحو توفير تجارب حيّة وإبداعية مبتكرة يستمتع من خلالها الضيوف بأروع الأوقات، في ظل إيماننا الراسخ بأهمية الشراكات الفاعلة ودورها في تعزيز الفرص والإمكانيات. ونتطلع قدماً لإطلاق شراكتنا مع القرية العالمية ووضعها موضع التطبيق خلال الأشهر المقبلة، خاصةً وأننا بدأنا بالفعل بتلقي العديد من الطلبات عبر مجموعة من العلامات التجارية الطامحة للاستثمار في الفرص المتاحة خلال الموسم القادم للقرية العالمية».

وستتعاون «إي إس إم جلوبال» مع القرية العالمية لاختيار مجموعة من الشركاء والجهات الراعية للفرص التجارية والفعاليات العديدة والمتاحة في الوجهة العائلية الأكبر. ويمكن لمختلف العلامات التجارية الاستفادة من مئات الفرص التجارية والترويجية الاستثنائية التي توفرها لهم القرية العالمية، بدءاً من الرعاية ووصولاً إلى عرض المنتجات والتسويق والتوزيع الحصري، مدعّمةً بالإقبال الكبير من الضيوف الذي تشهده الوجهة.

الجدير ذكره، تعود القرية العالمية لفتح أبوابها واستقبال ضيوفها خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لمواصلة بناء الجسور بين الثقافات وجمع الناس الخلّاقة من كافة أنحاء العالم.