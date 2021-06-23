اتحاد الدراجات يحدد خططه الاستراتيجية

عقدت لجنة الاستراتيجية وتطوير الأداء في اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ورشة عمل مهمة في فندق «سنترو الشارقة» برئاسة ياسر عمر الدوخي رئيس اللجنة الأمين العام للاتحاد، وبحضور أعضاء اللجنة الدكتور محمد عبدالعظيم و معتز عادل نور الدين، و هاني القاسم، ومحمد عبدالرؤوف مقرر اللجنة.

وناقشت اللجنة تقارير التحليل البيئي لآخر ورشتين عقدتهما اللجنة، وكانت الورشة الأولى خصصت لممثلي الأندية والمدربين واللاعبين بتاريخ 2021/03/17، أما الورشة الثانية فتم عقدها مع كادر التحكيم في الاتحاد بتقنية الاتصال المرئي عن بعد بتاريخ 2021/05/31.

وحرصت اللجنة على الاستماع للمنتسبين كافة إلى لعبة الدراجات الهوائية ودراسة استراتيجية الهيئة العامة للرياضة ورؤية دولة الإمارات 2050.

واطلعت على استراتيجية عمل مجلس الإدارة السابق وحرصت على أن تكون الاستراتيجية الجديدة تتوافق مع خطة الخمسين وإضافة نقاط للقوة والتحسين واستغلال الفرص وعمل دراسات مقارنة مع الاتحادات والمؤسسات المحلية والدولية لأفضل الاستراتيجيات الناجحة للاستفادة منها وإعداد خطة تشغيلية وفق مؤشرات أداء واضحة تمكن مجلس الإدارة من تحقيق أهدافه وتلبية طموح الأندية وعشاق رياضة الدراجات وصولاً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الإقليمية والدولية.