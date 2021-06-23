شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: 100 يوم عن انطلاقة أكبر تجمع ثقافي عالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن ثمة 100 يوم عن انطلاقة أكبر تجمع ثقافي عالمي واجتماع 192 دولة في دبي.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»:«100 يوم عن انطلاقة أكبر تجمع ثقافي عالمي، 100 يوم عن اجتماع 192دولة في دبي، 100 يوم لانطلاق أكبر حدث دولي بعد الجائحة ليبدأ العالم مرحلة جديدة من تعافيه، 50 ألف موظف أنجزوا 192 جناحاً، 30 ألف متطوع في انتظار التحليق بالحدث بعد 100 يوم، أهلاً بالعالم في إكسبو2020 في دبي».