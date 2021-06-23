شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يحقق حلم لاعب غامبي من أصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحقوق أصحاب الهمم، بتقديم الدعم إلى الرياضي الغامبي مالانغ تامبا من جمهورية غامبيا أحد الرياضيين من أصحاب الهمم، وذلك لتمكينه من تحقيق حلمه بالحصول على كافة التجهيزات من معدات السباق للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو، ويساهم هذا الدعم في تحسين المستوى الفني للاعب الغامبي الذي يشارك في سباق الكراسي المتحركة 100م، و400م، و800م بالأولمبياد.

ويأتي هذا الدعم ليؤكد الدور الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات لجميع المحتاجين في كل مكان، لاسيما لفئة أصحاب الهمم، وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعم ومساندة أصحاب الهمم وتسهيل مهمتهم لتحقيق أهداف حياتهم، كما يؤكد على مكانة إمارة دبي كونها مركزاً أساسياً لدعم رياضة أصحاب الهمم، من خلال استضافتها العديد من بطولات أصحاب الهمم ذات الصدى العالي على مدار العام في العديد من الألعاب الرياضية من بينها بطولة ألعاب القوى الجائزة الكبرى، القوس والسهم، الريشة الطائرة، البوتشيا، وتوفير البنية التحتية والمنشآت الحديثة التي تناسب احتياجات أصحاب الهمم، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على نتائج لاعبينا من أصحاب الهمم، حيث تأهل اثنان من لاعبي نادي دبي لأصحاب الهمم إلى دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020» وهما محمد خميس خلف الذي يشارك في منافسات رفعات القوة، وعائشة المهيري أول إماراتية تتأهل إلى الأولمبياد في منافسات الرماية، لينضما إلى نخبة الأبطال من أصحاب الهمم من مختلف الرياضات الذين سيمثلون الوطن في الألعاب البارالمبية.

من ناحيته ثمن سليمان كولي رئيس اللجنة البارالمبية الغامبية المتواجد حالياً في بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة، مكرمة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتي جاءت في وقتها لتسعد اللاعب وخصوصاً أنه يتأهب لخوض التحدي البارالمبي بطوكيو، مشيراً إلى أن مكرمة سموه تعد قوة دفع له من أجل حصد نتيجة إيجابية في طوكيو.

وقال: «إن اهتمام سمو الشيخ منصور بن محمد بأصحاب الهمم لم يقتصر على أبناء الإمارات فقط إنما جاء ليسعد لاعبنا مما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرته لحصد النتائج التي تؤهله لرفع علم غامبيا عالياً خفاقاً».

وأشاد رئيس اللجنة البارالمبية الغامبية بالدور الذي يقوم به نادي دبي لأصحاب الهمم، الذي ظل يفتح أبوابه لأصحاب الهمم في العالم من أجل تطوير اللاعبين والمساهمة في دفع عجلتهم إلى الأمام لرسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم في بلادهم.

وأشاد كل من ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي مدير الحدث بمكرمة سمو الشيخ منصور بن محمد، وأكدا أنها ليست غريبة على سموه الذي ظل يساند ويدعم أصحاب الهمم من أجل تحقيق طموحاتهم المطلوبة، كما أن هذه المكرمة تضاعف من مسؤولية البطل الغامبي من أجل السير على درب النجاحات وتعتبر أكبر حافز لبقية اللاعبين من أجل تحقيق المراد على الصعد كافة.

يذكر أن النسخة الحادية عشرة من بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة - كأس العالم دبي 2021 تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في نادي دبي لأصحاب الهمم خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري، في البطولة التي يشارك بها أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 62 دولة على ألقاب هذا الحدث العالمي الذي يعد الفرصة الأخيرة للأبطال لحجز مقاعدهم في بارالمبية طوكيو.