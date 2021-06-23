شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع قبل بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، للمرة الأولى فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، مع توقف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين ،يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال حزيران/يونيو ،والتي توفر المزيد من الأدلة القوية حول وتيرة تعافي اقتصاد المنطقة الموحدة خلال الربع الثاني من هذا العام.

انخفض اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.1916$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1938$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1943$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 1.1847$.

وبخلاف عمليات التعافي من مستويات المنخفضة ، تراجعت مستويات العملة الأمريكية يوم الثلاثاء عقب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس.

قال باول إن التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،يتطلب المزيد من الوقت ،قبل أن يكون تقليص الحوافز ورفع تكاليف الاقتراض مناسبا ،وأن السياسة النقدية الأكثر تشددا لا تزال بعيدة المنال.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ، بيانات هامة من أوروبا ، عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي ، مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات قطاعي الصناعة والخدمات فى معظم أنحاء القارة العجوز خلال حزيران/يونيو ،والتي توفر المزيد من الأدلة حول مدى تعافي اقتصاد المنطقة الموحدة خلال الربع الثاني من هذا العام.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي"كريستين لاجارد" هذا الأسبوع إن التعافي الاقتصادي قائم وأن استمرار تفشي فيروس كورونا يمثل خطرا على الاقتصاد الأوروبي ، وأشارت إلى استمرار دعم الاقتصاد ،والاستعداد دائما لذلك بما فيها التفكير فى خفض جديد فى أسعار الفائدة.

وأكدت لاجارد وجود توقعات بتعافي الطلب العالمي بأسرع من المتوقع وأن الإنفاق القوي يدعم التعافي الاقتصادي القوي ،وأن تشديد السياسة النقدية بأسرع من المتوقع سوف يشكل خطرا على التعافي الاقتصادي وتوقعات التضخم.