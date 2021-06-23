شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقترب من المقاومة- تحليل - 23-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس المزيد من الموجات التصحيحية الصاعدة ليقترب بذلك من المقاومة المحورية الممتدة نحو 132.40, يعتمد السيناريو القادم على قوة هذه المقاومة لنتوقع بثباتها تجديد السعر للهجوم السلبي والذي قد يستهدف بدوره مستوى 131.10 وصولا نحو 129.60.

أما استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية وتجاوزه للمقاومة المذكورة سابقا, فإن ذلك يؤكد استعادته للميل الصاعد بدخوله لمحاور القناة الصاعدة من جديد وليفتح ذلك الباب أمامه لاستهداف مستويات إيجابية قد تبدأ من 133.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.40 و 131.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة