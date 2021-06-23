شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكتسب عزم جديد-تحليل - 23-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استسلامه مجددا لسيطرة الميل الصاعد بتذبذبه المتكرر فوق مستوى 153.40 بالإضافة إلى تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي باندفاعه فوق مستوى 50 كما هو واضح بالرسم المرفق.

ما سبق يدعم محاولة استئناف السعر للهجوم الصاعد لنتوقع تجاوزه قريبا للحاجز الإضافي المستقر عند 155.35 ومن ثم لتمتد التداولات نحو المحطات الرئيسية والتي تتمركز حول 156.10 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 158.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 153.40 و 155.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد