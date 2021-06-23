شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتذبذب دون المقاومة– تحليل - 23-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على استقراره السلبي دون المقاومة المحورية الممتدة حاليا نحو 1110.00 ليؤكد بذلك استعداده لتجديد المحاولات السلبية المقترحة سابقا, نشير إلى أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد من فعالية المسار الهابط لنبقى بانتظار تسجيل السعر للأهداف الرئيسية بانجذابه نحو 1045.00 و 1000.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1100.00 و 1000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة