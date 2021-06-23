شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على سلبية سعر النحاس – تحليل- 23-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس باستقبال العزم الإيجابي إلا أن التذبذب السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر عند 4.4100 يؤكد تأجيله للمحاولات الصاعدة, لذلك سنبقى على توقعنا التصحيحي الهابط لحين الوصول نحو 3.9700 ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة الرئيسي ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام لتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3100 و 4.000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط