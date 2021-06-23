شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: شهادة باول تظهر نجاح خطة بايدن الاقتصادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الشهادة التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الكونجرس، الثلاثاء، تظهر أن خطة الرئيس جو بايدن الاقتصادية تحقق نجاحاً.

وأضاف المسؤول قائلاً «كما تعلمون فإننا لا نعقب على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، لكن أحدث توقعاتهم الأسبوع الماضي تعيد تأكيد أن خطة الرئيس بايدن الاقتصادية تحقق نجاحاً وأن أمريكا تتحرك للأمام مجدداً وهو ما كرره رئيس مجلس الاحتياطي في شهادته في الكونجرس».

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي مجدداً الثلاثاء، عزم البنك المركزي الأمريكي على تشجيع تعافٍ «عريض وشامل» لسوق الوظائف وعدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة استناداً فقط إلى الخوف من تضخم قادم.

وأبلغ باول جلسة استماع في لجنة بمجلس النواب الأمريكي «لن نزيد أسعار الفائدة بطريقة وقائية بسبب أننا نخشى البداية المحتملة للتضخم. سننتظر أدلة على تضخم فعلي أو اختلالات أخرى».

وقال إن زيادات الأسعار في الآونة الأخيرة لا تستدعي رفع أسعار الفائدة لأنها تأتي من فئات «تأثرت بشكل مباشر بإعادة فتح الاقتصاد».

وأظهرت توقعات نشرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي أن الأسعار في 2021 من المتوقع أن ترتفع بمعدل 3.4 في المئة مقارنة مع النسبة التي توقعها في سبتمبر/ أيلول الماضي والبالغة 1.7 في المئة.

وقال باول أيضاً إن البنك المركزي سيواصل التركيز على مجموعة عريضة من إحصاءات سوق العمل، بما في ذلك حظوظ المجموعات العرقية المختلفة والفئات الأخرى.

وأضاف قائلاً «لن نكتفي بالنظر في الأرقام الإجمالية للبطالة. سندرس كل أنواع الإجراءات..ذلك هو الشيء الأكثر أهمية الذي يمكن أن نفعله» لضمان أن فوائد التعافي يجرى تشاركها على نحو أكثر شمولاً.

(رويترز)