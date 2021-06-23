شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 10776 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر في نطاق ضيق ما بين مستوى 10650ومستوى 10800 نقطة، مما يعكس حيرة المستثمرين بشان الاتجاه القادم للمؤشر، الذي نتوقع ان يتحدد باختراق المؤشر لاحد المستويين المذكورين.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,719 بينما مستوى المقاومة هو 10,823 نقطة