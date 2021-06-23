شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجع مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالية ونظيره الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءات الأولية لمؤشرات مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بالإضافة إلى المركب ماركيت عن استراليا، وقد أوضحوا تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قمته 58.4 مقابل 60.4 والتي عدلت من 59.9 في أيار/مايو الماضي، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 56.0 مقابل 58.0 والتي عدلت 58.8، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المركب تقلص الاتساع إلى 56.1 مقابل 58.0 والتي عدلت من 58.9 في أيار/مايو.

وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 13.32 مليار دولار استرالي مقابل 9.67 والتي عدلت من 10.14 مليار دولار استرالي في نيسان/أبريل الماضي، وصولاً إلى حديث مساعدة محافظ المركزي الاسترالي حيال الاقتصاد لوسي إليس في غذاء عمل مجموعة إيه-أي في أديلايد.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا كشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الذي عقد في 17-18 من حزيران/يونيو والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% والبقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر بالإضافة للإبقاء على معدل السياسة قصير المدي عند -0.1% ومعدل طويل الأجل حول الصفر، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان أقروا خلال الاجتماع الأسبوع الماضي تمديد الموعد النهائي لبرنامج الإغاثة من الأوبئة والذي كان من المقرر أن ينقضي في أيلول/سبتمبر المقبل وذلك لمدة ستة أشهر وتحديداً إلى آذار/مارس 2020، كما تابعنا تأكيد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة الماضية للتعقيب على قرارات وتوجهات البنك المركزي الياباني على أن التضخم لا يزال دون الهدف.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا منذ قليل صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.5 مقابل 53.0 والتي عدلت من 52.5 في أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 53.2.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.28% ليخسر 5.49 نقطة ويصل إلى المستوى 1,954.04، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.11% ليربح 32.55 نقطة ويصل إلى المستوى 28,916.68.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.73% ليربح 37.47 نقطة ويصل إلى المستوى 5,159.63، كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.641% ليربح هو الأخر 14.50 نقطة ويصل إلى المستوى 3,571.91.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.35% ليربح 382.92 نقطة ويصل إلى المستوى 28,692.68، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.45% ليربح هو الأخر 14.64 نقطة ويصل إلى المستوى 3,278.52.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.27% ليربح 34.06 نقطة ويصل إلى المستوى 12,568.85، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.41% ليخسر 29.80 نقطة ويصل إلى المستوى 7,312.40.