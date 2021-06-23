شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 7006 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى 7020 نقطة، فانه سيواصل تقدمه لمستوى المقاومة التالي عند 7150 نقطة، شرط ثبات المؤشر اعلى مستوى 6900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,980 بينما مستوى المقاومة هو 7,024 نقطة