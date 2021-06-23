شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حدث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:44 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.12% إلى مستويات 0.7545 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7554 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7538، بينما حقق الأعلى له عند 0.7560.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءات الأولية لمؤشرات مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بالإضافة إلى المركب ماركيت عن استراليا، وقد أوضحوا تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قمته 58.4 مقابل 60.4 والتي عدلت من 59.9 في أيار/مايو الماضي، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 56.0 مقابل 58.0 والتي عدلت 58.8، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المركب تقلص الاتساع إلى 56.1 مقابل 58.0 والتي عدلت من 58.9 في أيار/مايو.

وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 13.32 مليار دولار استرالي مقابل 9.67 والتي عدلت من 10.14 مليار دولار استرالي في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى حديث مساعدة محافظ المركزي الاسترالي حيال الاقتصاد لوسي إليس في غذاء عمل مجموعة إيه-أي في أديلايد.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 205$ مليار مقابل 188$ مليار في الربع الرابع الماضي، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان عن المرونة الاقتصادية في مؤتمر يستضيفه بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد توضحا تقلص اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 61.5 مقابل 62.1 في أيار/مايو وتقلص اتساع القطاع الخدمي والذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا إلى ما قمته 70.0 مقابل 70.4 في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% إلى 864 ألف منزل مقابل تراجع 5.9% عند 863 ألف منزل في نيسان/أبريل، وصولاً لحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافئيل بوستيك حول تأثير العنصرية على ريادة الأعمال في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي.