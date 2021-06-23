شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 9.507 ريال، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم ،لذلك نتوقع ان يعمق السهم من عمليات جني الارباح للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 9.20ريال،شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 9.65 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.44 ريال وبين مستوى المقاومة هو 9.57 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط