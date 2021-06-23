شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى1.633ريال، ليكون بذلك السهم نموذج "Bullish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يحاول السهم ارتفاعا لمستويات قد تصل الى 1.73 ريال كمستوى اول ثم 1.85 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.57 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.61 وبين مستوى المقاومة هو 1.70 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد