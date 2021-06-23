شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 7.512 ريال،وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية شهر مارس من العام الحالي، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 7.30 ريال، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 8.20ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 7.20 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 7.3 وبين مستوى المقاومة هو 8.0 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد