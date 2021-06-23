شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للتأمين (QATI) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 2.497 ريال، لينجح بذلك السهم في تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة التالي والقوي عند 2.64 ريال خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 2.43 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.46 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.55 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد