شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 1.719 ريال، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يعد اشارة سلبية نتوقع معها ان تساهم في دفع السهم لاسفل للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 1.69 ريال كمستوى اول ثم 1.57 ريال كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 1.76 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.70 وبين مستوى المقاومة هو 1.72 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد