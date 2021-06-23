شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى1.117ريال، الا انه اغلق عند مستوى 1.109 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1.125 ريال، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 1.07 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.13 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.10 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.12 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط