شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 582 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 585 فلس، كما اخترق السهم الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز، وهو ما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 565 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 588 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 576 فلس وبين مستوى المقاومة هو 584 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط