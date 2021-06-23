شكرا لقرائتكم خبر عن التجارية (ALTIJARIA) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بفجوة سعرية خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 110 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، ليكون بذلك نموذج المثلث المتماثل والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 114 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستوى 114 فلس كمستوى اول ثم 120 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 107 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 108.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 114.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد