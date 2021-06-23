شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 53.50 فلس، حيث يقابل الحد العلوي للقناة الصاعدة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم 50 فلس كمستوى اول ثم 43 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 55 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 52.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 54.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط