شكرا لقرائتكم خبر عن شارقة ا (SCEM) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 54.20 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، لينزلق السهم بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يعد اشارة سلبية قد تدعو لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 46 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 66 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 50.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 58.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط