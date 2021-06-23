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الدولار مقابل الفرنك ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 23-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك ضمن قناة فرعية هابطة نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري صاعد، ويجري اختباراً لمستوى مقاومة هذا النموذج الآن عند 0.9200، بانتظار اختراق هذا المستوى للحصول على حافز إيجابي يدفع السعر نحو هدفنا المنتظر عند 0.9265.

 

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة بشرط الثبات فوق مستوى 0.9135.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9150 والمقاومة 0.9250

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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