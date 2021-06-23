شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك ضمن قناة فرعية هابطة نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري صاعد، ويجري اختباراً لمستوى مقاومة هذا النموذج الآن عند 0.9200، بانتظار اختراق هذا المستوى للحصول على حافز إيجابي يدفع السعر نحو هدفنا المنتظر عند 0.9265.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة بشرط الثبات فوق مستوى 0.9135.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9150 والمقاومة 0.9250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد