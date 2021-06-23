شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول التعافي – تحليل - 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دعم قوي عند مستوى 0.7500 ولم يتمكّن من كسره، ليقدّم إشارات على التوجه لتحقيق بعض المكاسب المتوقعة على المدى اللحظي، في طريقه لاختبار مستوى 0.7615 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، واختراق 0.7545 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المنتظر، بينما كسر 0.7500 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7500 والمقاومة 0.7615

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد