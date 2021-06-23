شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يفتتح بارتفاع قوي – تحليل - 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة ليبدأ اختبار مستوى 75.40، بانتظار اختراق هذا المستوى لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي عند 76.00، والفرص متاحة لمواصلة الارتفاع وتحقيق مكاسب ممتدة تصل إلى 78.00.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 74.25 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 77.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد