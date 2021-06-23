شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبدأ بإيجابية – تحليل - 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الفضة تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة ليختبر مستوى 26.00 الآن، في طريقه لزيارة محتملة للمقاومة المحورية 26.25 قبل العودة للانخفاض من جديد.

وبشكل عام، توقعاتنا للاتجاه الهابط لا تزال قائمة وفعالة بثبات السعر دون المقاومة المذكورة، مع الإشارة إلى أن كسر 25.65 مطلوب لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 24.95 كهدف تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.40 والمقاومة 26.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط