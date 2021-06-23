شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ضمن نموذج استمراري – تحليل - 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر الذهب الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي هابط تظهر ملامحه بالصورة، وبالتالي، يحتاج السعر لكسر 1775.00 لتفعيل التأثير السلبي لهذا النموذج ومن ثم الاندفاع نحو هدفنا السلبي التالي الذي يتواجد عند 1734.10.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1800.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي والقصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط