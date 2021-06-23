شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يعود إلى القناة الهابطة – تحليل - 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية إضافية يوم أمس ليكسر مستوى 1.2330 ويعود إلى القناة الرئيسية الهابطة من جديد، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع للفترة القادمة، في طريقه لزيارة مستويات 1.2260 ثم 1.2165 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 1.2330 ثم 1.2410 سيقود السعر للتعافي والتوجه نحو 1.2500 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2250 والمقاومة 1.2380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط