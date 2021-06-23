شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يقترب من الهدف – تحليل - 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين مكاسب جيدة يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 111.05، ونتوقع استمرار الميل الصاعد ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يصل إلى 111.70.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد الذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الفشل باختراق 110.80 سيضغط على السعر للارتداد هبوطاً لاختبار مناطق 109.80 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.20 والمقاومة 111.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد