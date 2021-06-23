شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الارتفاع – تحليل - 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة يوم أمس بعد التماسك فوق مستوى 1.3890، ليلامس الهدف الإيجابي الأول عند 1.3960 ويستقر قربه، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى الأخير سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.4027 كهدف تالي.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي ما لم يتم كسر مستوى 1.3890 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3860 والمقاومة 1.4020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد