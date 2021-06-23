شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية جيدة يوم أمس ليبتعد عن مستوى 1.1888، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 1.1975، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.2064.

الثبات فوق 1.1888 مهم لاستمرار الارتفاع المقترح، حيث إن كسره سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد، ليتجه نحو مناطق 1.1780 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1860 والمقاومة 1.2000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد