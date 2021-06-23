شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم دار الأركان (4300) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ليستند السهم إلى مستوى الدعم المهم 10.30، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 10.30، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 10.84.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.16 ومستوى المقاومة 10.56.