شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يجني أرباحه – تحليل صباحي – 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم المتطورة (2120) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.51% بما يعادل -0.30 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 56.80، ليستهدف مستوى المقاومة 65.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.00 ومستوى المقاومة 62.50.