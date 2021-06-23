شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته، محققاً مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.50% ليكسب السهم نحو 10 هللة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 20.10، ليستهدف مستوى المقاومة 20.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.84 ومستوى المقاومة 20.60.