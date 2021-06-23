شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم تبوك الزراعية (6040) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى الدعم الحالي 38.80، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.13% ليكسب السهم نحو 5 هللة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 38.80، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 46.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.50 ومستوى المقاومة 41.65.