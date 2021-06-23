شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إعمار (4220) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.19% ليكسب السهم نحو 14 هللة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.40، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.48 ومستوى المقاومة 12.18.