شكرا لقرائتكم خبر عن وقت اللياقة يغلق على عدم تغيير – تحليل صباحي – 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم وقت اللياقة (1830) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 80.80، طيلة ثبات الدعم 77.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 77.60 ومستوى المقاومة 80.80.