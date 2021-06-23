شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ريت يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الرياض ريت (4330) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.13% ليكسب السهم نحو 11 هللة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.72، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 10.16.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.72 ومستوى المقاومة 10.04.