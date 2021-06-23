شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بحر العرب (7201) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.96% بما يعادل 1.00 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 102.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 115.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 102.00 ومستوى المقاومة 115.40.