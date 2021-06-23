شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الصادرات (4140) انخفاضاً في آخر جلساته، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -7.24% بما يعادل -8.20 نقطة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 111.80، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 98.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 98.90 ومستوى المقاومة 111.80.