شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفى السعودي الألماني – يؤكد على أهمية فيتامين (د) في محاربة covid-19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع انتشار مستويات مقلقة من نقص فيتامين (د) في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحتاج المجتمع إلى إيلاء الاهتمام المناسب لتجنب العواقب الصحية المترتبة على ذلك. و مع انتشار الدراسات التي أثبتت وجود علاقة بين نقص فيتامين دال و الإصابة بفيروس كوفيد 19، دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت من بين الدول التي اتخذت تدابير فعالة لوقف انتشار الفيروس التاجي، و تسعى دوما لإيجاد حلول لمنع هذا المرض من الانتشار أكثر ، من بينها تعزيز وتشجيع الناس على الاهتمام بمستويات فيتامين (د) الموجودة في أجسامهم و إجراء الفحوصات اللازمة لمتابعة هذا الأمر، حيث خلصت الأبحاث الحديثة إلى أن المستويات الكافية من فيتامين (د) هي أساسية لمكافحة الفيروس التاجي. وقد أثبتت الدراسات أن فيتامين (د) له آثار مباشرة مضادة للفيروسات في المقام الأول و ضد الفيروسات المغلفة والفيروس التاجي يعتبر إحداها. كما بينت الدراسات أن فيتامين (د) يمكنه من تعديل وتنظيم الاستجابات المناعية والأكسدية للعدوى ويلعب دورا رئيسيا في تقوية الجهاز المناعي. كما تم الاعتراف به كعنصر أساسي لصحة الهيكل العظمي.

و أكد باحثون وخبراء صحيون في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) يعزز يحافظ على المناعة قوية، وبالتالي، فإن العدوى لن تؤثر على شخص لديه مستويات كافية من فيتامين (د) موجودة في الجسم. و يشير الخبراء إلى أن الشمس هي المصدر النهائي للحصول على فيتامين (د) بشكل طبيعي وهو ما تمتاز به دولة الإمارات على مدار السنة، و بالتالي فمن السهل الحصول عليه بشكل طبيعي. و يضيف الخبراء أن 'فيتامين (د) يعرف أيضا باسم كالسيفيرول الذي هو واحد من الفيتامينات الأكثر حيوية للذوبان في الدهون ، وبالتالي، فإنه يلعب دورا في امتصاص الكالسيوم وفي الحد من الالتهابات.

و يسعى المستشفى السعودي الألماني من خلال جهوده المستمرة بتقديم أفضل الخدمات الصحية سعيا لمجتمع صحي و سليم. لذلك، يقدم حاليا عروض خاصة لفحص مستويات فيتامين (د) في فرعه في دبي، حيث يقوم فريق من الأطباء المختصين والمؤهلين بالإشراف على المرضى الذين يعانون من مستويات منخفضة من فيتامين (د). هذا الاختبار لن يحدد فقط مستويات فيتامين (د) الموجودة في جسم الإنسان ولكن أيضا يساهم في الحماية من التعرض للفيروس التاجي إذا كانت المستويات منخفضة و ذلك من خلال الخضوع للعلاج المناسب.

و يبقى الهدف من هذه الحملة هو وضع حد لانتشار الفيروس التاجي وحماية الناس من هذا الفيروس القاتل.

