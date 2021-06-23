شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أرض واحة القطيف في مزاد علني يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» مزادًا علنيًا لبيع أرض واحة القطيف في السابع من شهر يوليو القادم، وذلك بعد تعيين شركة «رؤيتنا» للاستشارات الاقتصادية لتكون مسوقًا عقاريًا للأرض؛ حرصًا من تصفية على بيع الأرض وإعادة حقوق المساهمين بأفضل عائد وأسرع وقت.

وقال مدير تطوير الأعمال في رؤيتنا المسوق الحصري للأرض، مبارك المبارك: إن الاستثمار العقاري في مدينة القطيف يعد من أفضل الاستثمارات في المنطقة الشرقية نظرا للنمو المستمر الذي تشهده المدينة، والطلب المتزايد على الأراضي فيها.

وأوضح أن البيع سيكون على كامل الأرض التي تزيد مساحتها عن 71 ألف متر مربع، وهي ذات صك زراعي ضمن النطاق العمراني لمدينة القطيف.

ولفتت الشركة المسوقة إلى أن أرض واحة القطيف تعتبر أحد أهم المشاريع الاستثمارية الواعدة في القطيف، وذلك لأهمية موقعها الإستراتيجي في قلب مدينة القطيف بجوار أهم الأحياء السكنية الراقية والنابضة بالحياة، كذلك يتميز موقع الأرض بقربه من العديد من الخدمات العامة ووسائل الترفيه والجامعات والمدارس، ووجود مجموعة من الطرق الحيوية المهمة التي تسهل الوصول إليه بكل يسر وسهولة، كل تلك الميزات جعلت من واحة القطيف موقعًا استثنائيًا للاستثمار.