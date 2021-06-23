شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» ثاني شركة أمريكية بقيمة سوقية 2 تريليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حجزت شركة «مايكروسوفت» مكانا لها في التاريخ باعتبارها ثاني شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية إلى 2 تريليون دولار، بدعم الرهانات على هيمنتها في الحوسبة السحابية والتوسع في برامج المؤسسات بشكل أكبر في عالم ما بعد فيروس كورونا.

وارتفعت أسهم «مايكروسوفت» الثلاثاء، بنسبة تصل إلى 1.2%، وهو ما يكفي لشركة البرمجيات للانضمام لفترة وجيزة إلى شركة «أبل» كواحدة من شركتين فقط تتداولان بهذه القيمة العالية قبل إغلاق سهم الشركة عند 265.51 دولار.

وتجاوزت أرامكو السعودية هذا الحد لفترة وجيزة في ديسمبر/ كانون الأول 2019، لكن قيمتها السوقية حاليًا تبلغ حوالي 1.9 تريليون دولار.

كذلك فإن «جوجل» و«أمازون» من الشركات القليلة التي تتجاوز التريلوين دولار، 1.67 و1.77 تريليون دولار على التوالي.

ومنذ توليه زمام الأمور في عام 2014، أعاد الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا تشكيل الشركة التي تتخذ من ريدموند في ولاية واشنطن لتصبح أكبر بائع لبرامج الحوسبة السحابية. و«مايكروسوفت» الشركة الوحيدة من أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تجنبت حتى الآن الموجة الأخيرة من التدقيق من جانب الهيئات التنظيمية الأمريكية النشطة لمكافحة الاحتكار، مما يمنحها يدًا أكثر حرية في كل من عمليات الاستحواذ وتوسيع المنتجات. (وكالات)