شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تتيح خاصية «المتاجر» على «واتساب» في دول عدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

كشفت شركة «فيسبوك»، الثلاثاء، عن تغييرات في الأدوات التجارية لمستخدميها، موضحة، أنها ستوسع نطاق خاصية «المتاجر» ليشمل تطبيق «واتساب» للتراسل في دول عدة، و«سوق فيسبوك» في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك»، مارك زكربرج، إن الشركة ستوفر عبر خاصية «المتاجر» إعلانات تلائم سلوك كل مستخدم فيما يتعلق بالتسوق.

وأشار زكربرج خلال أحدث إعلان لأرباح «فيسبوك» إلى أن التجارة الإلكترونية تمثل واحدة من ثلاثة مجالات مهمة تركز عليها الشركة إلى جانب العمل على الواقع المعزز والافتراضي، ومساعدة صانعي المحتوى على جني المال عبر المنصات.

وأطلقت «فيسبوك» خاصية المتاجر العام الماضي كوسيلة تساعد الناس على الوصول للمنتجات على «فيسبوك» و«إنستجرام»، وشرائها في إطار مسعاها لدعم التجارة الإلكترونية. وقالت الشركة إن أكثر من 300 مليون شخص يزورون «المتاجر» شهرياً، وإن هناك حوالي 1.2 مليون متجر نشط شهرياً.