شكرا لقرائتكم خبر عن مركز دبي المالي العالمي يختتم شهر الابتكار بنجاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتم مركز دبي المالي العالمي، أمس، شهر الابتكار الذي انطلق في «إنوفيشن هب» عقب افتتاحه واستمر طوال شهر كامل، وجمع نخبة من اللاعبين الرئيسيين في القطاع ناقشوا خلال فعالياته التوجهات والفرص والتحديات، وقدم منصة للشركات لإطلاق المنتجات والمبادرات الجديدة. ويحتضن مركز دبي المالي العالمي اليوم أكثر من 350 شركة تعمل في ميادين التكنولوجيا المالية والابتكار وبات أحد المكونات الرئيسية لحي دبي للمستقبل في العام 2020.

وأثمر شهر الابتكار في المركز، استقطاب المبدعين الذين يتقاسمون ذات القيم والأهداف لمناقشة الأفكار واستكشاف التقنيات الجديدة والاطلاع على أحدث المستجدات في القطاع. وغطت الفعاليات مواضيع رئيسية تتضمن: مستقبل القطاع المالي؛ والأطر التنظيمية والقانونية؛ والنمو والتمويل؛ وتقنيات المستقبل؛ والاستدامة ومهارات المستقبل.

ويحتضن «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي عدداً من الشركات الناشئة العالمية على غرار تطبيق YAP؛ وثروة؛ وتطبيق بركة، وستاش أواي؛ وإيبوري؛ وأدين؛ ومامو، إضافة إلى كلية ثندربيرد للإدارة العالمية؛ التابعة لجامعة ولاية أريزونا والحاصلة على التكريم كأكثر كلية ابتكاراً في الولايات المتحدة الأمريكية للعام السادس على التوالي، ووقع الاختيار عليها لتأسيس أول مركز عالمي للابتكار تابع لها في مركز دبي المالي العالمي. ومن شركات التكنولوجيا المالية المتطورة الأخرى أمازون لخدمات الدفع؛ وفلاي بتس؛ وماستركارد؛ وإرنست ويونج؛ وستاندرد آند بورز؛ وهواوي؛ وإتش إس بي سي؛ وستاندرد تشارترد، والتي استضافت فعاليات خلال «شهر الابتكار» في المركز.

أثرى الحوارات حول الابتكار

وفي هذا السياق، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «جاء إطلاق وتوسيع «إنوفيشن هب» التابع للمركز في ضوء التزامنا الجاد والمستمر بتقديم بيئة أعمال مواتية للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية بدبي ودعم المشاريع المبتكرة لروّاد الأعمال من شتى أرجاء العالم. ولا شك أن شهر الابتكار في مركز دبي المالي العالمي أثرى الحوارات حول الابتكار وسبل تبني وتطوير الأفكار الخلاقة عبر الاستماع لآراء الخبراء وروّاد الأعمال الذين يتقاسمون ذات القيم والأهداف. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستشجع المزيد من الطموحين على استكشاف الفرص في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال تأسيس المشاريع والمنتجات والخدمات التي ترسخ مكانة دبي كعاصمة للابتكار في المنطقة».

وحصل مركز دبي المالي العالمي على تكريم رفيع باعتباره مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية، ليأتي تأسيس «إنوفيشن هب» لتعزيز علاقات التعاون مع الشركات الناشئة ونظيراتها في مرحلة النمو، وشركات التكنولوجيا العملاقة والمؤسسات التقنية الضخمة لتحقيق أرقى مستويات النجاح. وتستفيد هذه الشركات من تواجدها ضمن أكبر وأوسع منظومة للشركات المعنية بالخدمات المالية في المنطقة، والتي تسهم جميعاً في رسم مستقبل القطاع المالي بالاستفادة من المنصة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي.

مختبر أمازون

من جانبه، قال عمر سدودي، المدير العام - أمازون لخدمات الدفع: «سيساهم مختبر أمازون للتكنولوجيا المالية في استقطاب المبتكرين والمخترعين وروّاد الأعمال الذين يتقاسمون ذات القيم والأهداف إلى جانب شركاء الأعمال الجدد لإطلاق أفكار جديدة وبناءة ومفاهيم رائدة في ميادين التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية. وضمن نطاق وصولنا الواسع، نتطلع قدماً لرسم ملامح جديدة لقطاع المدفوعات وإرساء معايير رائدة لمستقبل التكنولوجيا المالية في «إنوفيشن هب» من خلال إطلاق الحوارات المثمرة والبحوث الفعالة حول منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات الأسواق. ونحرص أيضاً على التفاعل مع التجار والباعة والشركات الناشئة في إطار حوارات تتناول المواضيع المتعلقة بمنظومة المدفوعات في المنطقة والعالم».

منصة متكاملة

وأشار آدم شياو، المدير العام لخدمات الأجهزة المحمولة لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «شرفتنا المشاركة في شهر الابتكار في «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي وإطلاق أول منصة متكاملة من نوعها للشركات الناشئة والمطورين وروّاد الأعمال في المنطقة. ومن خلال هذه المبادرة، نهدف إلى تعزيز الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من إطلاق أفكارها المبتكرة وتمهيد طريق تطورها وازدهارها لتطبيقها على أرض الواقع بالاستفادة من قدرات «هواوي» المتقدمة، ونلتزم أيضاً بتفعيل دور التكنولوجيا لوضع التقنيات الرقمية في متناول كل شخص ومؤسسة، لنصل إلى العالم المتصل والذكي بالكامل الذي نتطلع إليه».

وأوضح سانجيف خاغرام، المدير العام وعميد كلية ثندربيرد للإدارة العالمية: «عبر التواجد في إحدى أبرز مناطق الأعمال للشركات العالمية التي تمثل العصب المالي لإمارة دبي، ستحظى كلية ثندريرد وجامعة ولاية أريزونا بكافة المقومات التي تتيح لنا تكريس جهودنا لمواصلة تقديم أفضل الخدمات، وبالتالي تعزيز الابتكار وتأسيس شبكات المعرفة المدعومة بأطر التعاون المثلى في مختلف القطاعات والمجالات. وبفضل خبرة شركائنا في مركز دبي المالي العالمي، ستتمكن كلية ثندربيرد للإدارة العالمية من الاستفادة من هذا الموقع المثالي كمحطة انطلاق رئيسية لدفع عجلة التحول الإقليمي وتصدير مهارات الإدارة الرفيعة لمختلف أرجاء العالم. وسنواصل أيضاً توسيع شبكتنا العالمية من المراكز المتميزة لتأسيس حضورنا ضمن كبرى المحاور التجارية مثل دبي. ومن مقره في «أفينيو البوابة»، سيعمل مركزنا على تسخير أحدث التقنيات للتواصل مع مكاتبنا في المدن الأخرى ومقرنا الرئيسي العالمي الجديد في مدينة فينيكس، المرتقب افتتاحه في خريف العام الجاري تزامناً مع احتفالاتنا بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس كليتنا».

ويجمع «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي مجتمعاً نابضاً بالابتكار ضمن مساحة متطورة في «أفينيو البوابة»، وسيعزز هذه المنظومة بشكل كبير من خلال تمكين شركات التكنولوجيا المالية من مختلف مراحل التطور من التواصل بسهولة مع مجموعة من روّاد الأعمال والخبراء الذين يتقاسمون ذات القيم والأهداف.

ويمكن لشركات التكنولوجيا المالية والشركات المبتكرة في مختلف أرجاء مركز دبي المالي العالمي التواصل والتعاون مع نخبة من المؤسسات المالية العالمية. وعقب تسجيله لعدد قياسي في العام 2020، يحتضن المركز اليوم أكثر من 2919 شركة، تعمل 915 منها في مجالات الخدمات المالية والابتكار. لذلك فإن مثل علاقات التعاون تلك ستلعب دوراً حيوياً في إطلاق فرص الابتكار بنجاح لتستفيد منها الشركات الناشئة في دبي وخارجها.