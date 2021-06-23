شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تنظم ورشة عمل حول تجربة السعودية في الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

انطلاقاً من حرصها على تطوير العمل المالي الحكومي في دولة الإمارات، وبهدف تعزيز عمليات الإفصاح المالي والشفافية وفقاً للمعايير الدولية، عقدت وزارة المالية مؤخراً وبالتعاون مع وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، عبر تقنيات الاتصال المرئي، ورشة عمل حول تجربة المملكة في الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS).

وحضر ورشة العمل عن جانب دولة الإمارات، سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من وزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية، ومركز دبي للإحصاء، ومركز الفجيرة للإحصاء، ومركز الإحصاء أبوظبي. أما عن الجانب السعودي، فقد حضر عبد الوهاب البابطين وكيل الوزارة المساعد لتطوير السياسات المالية في وزارة المالية الى جانب عدد من المديرين وكبار المسؤولين من وزارة المالية، المركز الوطني لإدارة الدين والبنك المركزي والهيئة العامة للإحصاء.

وتعليقاً على الورشة؛ أكد اليتيم أهمية ورشة العمل للاستفادة من تجربة السعودية في الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) والاطلاع على الآلية المتبعة لتطبيقه وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال في إطار التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين الشقيقين؛ للاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات.

وقال: «تحرص دولة الإمارات على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والتقدم في مجال الإفصاح عن البيانات المالية والاقتصادية وفقاً للمعايير الدولية، بما يعزز من مكانتها على خريطة التنافسية العالمية في المجالين المالي والاقتصادي. وبدورها، ستستمر وزارة المالية في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع كافة شركائها الاستراتيجيين على الصعيدين المحلي والدولي، وتقديم كافة سبل الدعم، التي تسهم في تحقيق الاستراتيجيات الحكومية للدولة.

وتفصيلاً، تناولت ورشة العمل مقدمة عن المعيار الخاص لنشر البيانات، وشرحاً عن أهمية المعيار للمملكة العربية السعودية والدول المقترضة، فضلاً عن تقديم عرض حول قطاعات المعيار والخطوات الأولى لانضمام المملكة العربية السعودية للمعيار الخاص لنشر البيانات. وناقشت الورشة تفاصيل مؤشرات القطاع الحقيقي، والقطاع المالي، والقطاع الخارجي، والمرونة في متطلبات المعيار الخاص لنشر البيانات، إلى جانب مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية (SDMX)، والمتطلبات الرئيسية للانضمام للمعيار وعمليات النشر للبيانات بعد الانضمام.

يشار إلى أن أهمية المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) تكمن في توفير بيانات متكاملة وشاملة؛ من حيث التغطية والدورية ووقت النشر، وتعزيز إنتاج سياسات اقتصادية كلية سليمة وبالتالي المساعدة في منع حدوث الأزمات المالية أو التخفيف من حدتها، فضلاً عن تعزيز دور البلد العضو في الخريطة الإحصائية الدولية وتقوية عضويته في صندوق النقد الدولي، ومبدأ شفافية نشر البيانات الاقتصادية والمالية على المستوى الدولي. كما وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية كانت آخر دولة انضمت للمعيار وذلك في سبتمبر/ أيلول 2019.