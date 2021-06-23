شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح «أسترازينيكا» فعال في الوقاية من المتحورين «دلتا» و«كابا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

أكدت شركة «أسترا زينيكا»، الثلاثاء، أن لقاحها الواقي من مرض كوفيد-19 فعال في الوقاية من المتحورين «دلتا» و«كابا» اللذين ظهرا للمرة الأولى في الهند.

وأشارت الشركة في بيأن إلى دراسة أعدتها جامعة «أكسفورد» بحثت قدرة الأجسام المضادة الأحادية النسيلة من أشخاص متعافين، وآخرين تلقوا اللقاح على تحييد المتحورين «دلتا» و«كابا».

وقالت الشركة، إن نتائج دراسة «أكسفورد» الأخيرة استندت إلى تحليل أجرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا في الآونة الأخيرة.

وأظهر تحليل أجرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن لقاحي «فايزر» و«أسترا زينيكا» يوفران حماية فائقة بنسبة تتجاوز 90% من دخول المستشفى بسبب المتحور «دلتا».

وكان كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية قال، الجمعة، إن المتحور «دلتا» في طريقه ليصبح نسخة كوفيد-19 السائدة عالمياً.